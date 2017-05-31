Ketchup voor de bewuste eter

Als we het etiket mogen geloven, zit er in de ketchup (€2,45 voor 500 ml) inderdaad de helft minder suiker en zout, iets meer tomaten en verder zoetstof (Stevia) ter vervanging van de suiker. We vroegen 27 proefpersonen om van 3 bakjes ketchup de afwijkende eruit te pikken. Dat lukte de meesten maar makkelijk was het niet. Een uitgesproken 'lekkerder' of 'minder lekker' kwam er niet. Sommigen vonden de Heinz 50% wat zuurder of proefden een onprettige nasmaak. Eigenlijk was vooral het minieme kleurverschil tussen de sauzen bepalend. Al met al lijkt Heinz 50% dus een aanwinst voor de bewuste eter.