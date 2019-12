Ketchup voor de bewuste eter

Nieuws|Wie kiest voor tomatenketchup in plaats van frietsaus bij z'n patatje om calorieën te besparen, komt er bedrogen uit. Want al zit er geen vet in ketchup, suiker des te meer! Daarom komt Heinz nu met tomatenketchup met 50% minder suiker én zout. Een smakelijk alternatief?

Als we het etiket mogen geloven, zit er in de ketchup (€2,45 voor 500 ml) inderdaad de helft minder suiker en zout, iets meer tomaten en verder zoetstof (Stevia) ter vervanging van de suiker. We vroegen 27 proefpersonen om van 3 bakjes ketchup de afwijkende eruit te pikken. Dat lukte de meesten maar makkelijk was het niet. Een uitgesproken 'lekkerder' of 'minder lekker' kwam er niet. Sommigen vonden de Heinz 50% wat zuurder of proefden een onprettige nasmaak. Eigenlijk was vooral het minieme kleurverschil tussen de sauzen bepalend. Al met al lijkt Heinz 50% dus een aanwinst voor de bewuste eter.