Waarschuwing voor eieren met teveel fipronil

Nieuws|De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt om eieren met een te hoog gehalte van de schadelijke stof fipronil niet te eten. Je kunt deze eieren herkennen aan de code die op het ei is gestempeld. Het gaat om eieren afkomstig uit 180 bedrijven waar onderzoek naar is gedaan.

Hoog Fipronilgehalte

Eieren met de code 2-NL-4015502 bevatten zoveel fipronil dat consumptie een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid. Er zijn ook eieren gevonden met een hoger Fipronilgehalte dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid voor kinderen. De codes van de betreffende eieren zijn te vinden op de website van de NVWA.

De codes geven aan van welk bedrijf het ei komt. Op de plaats van een X kan elk cijfer staan. Eieren met deze code kun je beter niet meer eten. Vooral kinderen wordt aangeraden om ze te laten staan. Heeft u eieren met 1 van deze codes? Dan kunt u de eieren het best weggooien.

Wat is Fipronil?

Fipronil is een middel tegen insecten, zoals vlooien, mijten en teken, dat vaak bij dieren gebruikt wordt. Het middel mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil als 'matig toxisch'. Dat houdt in dat de stof pas bij consumptie van grote hoeveelheden gevaarlijk is. Het kan dan schadelijk zijn voor de nieren, lever of schildklier.

Maatregelen

De bedrijven waarvan in de onderzochte eieren fipronil is aangetroffen moeten deze uit de handel halen. De NVWA houdt hier toezicht op. Deze bedrijven mogen voorlopig geen eieren op de markt brengen, zodat deze niet in de winkels terechtkomen.

Bron: NWVA