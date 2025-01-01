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RemehaConfida MB 400-6 met Controlbox MB

€ 4.305,-

Richtprijs

  • Vermogen bij -10°C en 55°C watertemperatuur:  6 kW
  • Uitvoering:  Monoblock
  • Koudemiddel:  R290

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze warmtepomp is een zogenaamd monoblock. Dit betekent dat alle warmtepomp techniek in één kast is gebouwd die buiten staat. Het water wordt dus buiten verwarmd, en gaat via goed te isoleren buizen het huis in. Deze warmtepomp is getest zonder een boilervat voor tapwater. Maar je kunt hem wel combineren met zo'n boilervat. Deze warmtepomp werkt met een milieuvriendelijker R290 'natuurlijk' koudemiddel. Met R290 kunnen makkelijker hoge aanvoertemperaturen worden bereikt, ook oude kleine radiatoren werken dan nog goed. Dit gaat wel ten koste van het energieverbruik Hoewel het een monoblock is, ontbreken wat onderdelen die bij andere fabrikanten vaak ingebouwd zijn. Zoals een elektrisch backup element of een expansievat. Remeha heeft andere binnendelen die dit ingebouwd hebben, en daarmee wat groter zijn.

Samenvatting

Vermogen bij -10°C en 55°C watertemperatuur
6 kW
Uitvoering
Monoblock
Koudemiddel
R290