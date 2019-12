Zelfreinigende condensors en hybride drogers

Nieuws|In wasdrogerland zijn er niet zoveel innovaties als bij wasmachines, toch zijn er belangrijke trends te zien: zelfreinigende condensors, hybride drogers en drogers die je was stomen zijn in opkomst.

Zelfreinigende condensors

Zelfreinigende condensors zijn niet alleen handig in het gebruik, maar het komt ook het energieverbruik van de drogers ten goede als de condensor schoon is. Bosch en Siemens hadden al een zelfreinigende condensor maar Beko gaat er in de loop van 2016 ook modellen mee uitrusten.

De techniek verschilt wel. Beko heeft 'Active Clean', een waterstraal die langs de condensor sprayt. Bij Bosch en Siemens valt het water erlangs. Waren zelfreinigende condensors eerst nog alleen te vinden op het duurdere segment, bij Bosch komt de zelfreinigende condensor nu ook steeds meer in de lagere segmenten en zijn ze ook op de waterafvoer aan te sluiten. Ook LG heeft modellen met een zelfreinigende condensor: de 'AutoCleaning' condensor.

Hybride drogers

Een hybride droger is een warmtepompdroger en condensdroger in één. Je kunt daardoor kiezen voor energie- of tijdsbesparing. Beko krijgt ook zo'n hybride droger. De productie zou in december moeten gaan starten, maar dat kan ook best een half jaar later worden. Met de functie 'Rapid Dry' kun je hier ook heel snel mee drogen, namelijk in 115 minuten. Die manier is wel een stuk minder zuinig dan als je hem als warmtepomp gebruikt. Als warmtepomp kost het drogen wel 3 uur.

LG heeft al langer hybride drogers, we hebben die ook getest. Toen bleek dat er ook warmtepompdrogers zijn die vergelijkbare resultaten geven. Zie: review LG hybride droger.

Stomen in de droger

LG's TrueSteam zorgt ervoor dat je minder hoeft te strijken, omdat kreukels makkelijker weggaan. De stoom wordt een beetje aan het einde van de droogbeurt toegevoegd om de kreuk te verminderen. Daarnaast kun je er in 20 minuten je kleding mee opfrissen, het is echter geen vervanging voor de stomerij. Het schijnt ook tegen allergieën goed te werken.

Lees meer: