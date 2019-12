Eerste indruk|LG heeft een hybride droger op de markt gebracht. Deze LG RC9055AP2Z is condens- en warmtepompdroger in één. Daardoor kun je voor snelle of voor energiezuinige droogprogramma's kiezen. Werkt dit en heeft het zin?

LG hybride droger: review

De hybride droger van LG is warmtepompdroger en condensdroger in één. Je kunt daardoor kiezen voor energie- of tijdsbesparing. We testten deze opties bij het programma voor katoen kastdroog.

Conclusie

Met de tijdsbesparende optie is het programma zo’n 45 minuten sneller (28%), met het energiebesparende programma bepaar je 0,9 kWh energie (38%). Er zijn ook warmtepompdrogers - zonder extra verwarmingselement - waarbij het katoen kastdroogprogramma net zo snel is als de LG met tijdbesparende optie en net zo zuinig als de LG met energiebesparende optie.

Energie besparen

In de ecostand, de energiebesparende stand, gebruikt de droger alleen de warmtepomp voor het opwarmen van de lucht.

Het programma heeft 2 uur en 40 minuten nodig om 6,3 kg was te drogen (score: matig).

Hij verbruikt dan 1,57 kWh energie (score: zeer goed).

In de ecostand wordt de temperatuur 54°C. Wasgoed met 1 en 2 stippen op het waslabel kan dan allebei in de droger.

Tijd besparen

Met de hybride-optie aan, voor tijdsbesparing, wordt naast de warmtepomp ook het verwarmingselement gebruikt om de lucht te verwarmen.

Hierdoor heeft de droger een kleine 2 uur nodig om de was te drogen (score: goed).

Hij verbruikt 2,5 kWh energie (score: redelijk).

Wanneer je de tijdsbesparende optie gebruikt, let er dan op dat je geen gevoelig wasgoed met 1 stip op het waslabel droogt. De temperatuur in de droger wordt namelijk 65°C en daarbij kan gevoelig wasgoed uit vorm raken of krimpen.

Wat is de LG hybride droger

De LG hybride droger is warmtepompdroger en condensdroger in één. Je kunt daardoor kiezen voor een zuinig of snel droogprogramma.

Omdat de droger een warmtepomp heeft, is hij zuinig, maar niet zo snel. Een droger met warmtepomp droogt namelijk op een lagere temperatuur dan een condensdroger en heeft daardoor meer tijd nodig.

Deze LG heeft naast de warmtepomp een verwarmingselement. Wanneer je wilt dat je was snel droog is, kies je voor de optie 'hybride': tijdsbesparend programma. Het verwarmingselement word gebruikt om de lucht sneller op te warmen.

De tijd- of energiebesparende optie kun je kiezen de programma's voor katoen, synthetica en een mix van katoen en synthetica.

