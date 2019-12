Nieuw geteste wasmachines nemen de tijd

Nieuws|De Consumentenbond testte onlangs 12 nieuwe wasmachines. Een opvallende uitkomst: 9 van de 12 geteste machines doen nogal lang over een katoenwas van 40 graden: 3 uur of langer. Eentje doet er zelfs bijna 4 uur over.

Gemiddeld doen wasmachines ruim 2,5 uur over een volle trommel katoenwas op 40 graden. De meeste nieuw geteste machines doen er een halfuur langer over. De LG F14U1TBS2 neemt nog meer tijd: bijna 4 uur.

Drie uur of meer

We zien steeds vaker dat wasmachines 3 uur of meer over het katoenprogramma doen. Dit komt enerzijds doordat ze energiezuiniger worden en daardoor meer tijd nodig hebben om hun programma af te werken. Daarnaast hebben wasmachines een steeds grotere capaciteit. En voor meer kilo was is meer tijd nodig.

Halfvolle trommel

Een halfvolle trommel met katoenwas kost de machines opvallend genoeg níet langer dan gemiddeld, uitgezonderd 2 modellen van Beko. De machine van LG wast een halfvolle trommel juist relatief snel schoon (in ongeveer 5 kwartier).

Tijdsduur

In onze Wasmachinevergelijker vind je per geteste wasmachine de tijdsduur van het katoenwasprogramma met een volle én met een halfvolle trommel, en van het syntheticaprogramma. We geven een score voor de snelheid. Dit is de tijdsduur gedeeld door de maximale capaciteit (kilo's was) van de machine. Daarnaast hebben we natuurlijk getest hoe goed hij wast, spoelt, centrifugeert en hoe zuinig hij is met water en energie.