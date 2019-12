LG F14U1TBS2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG heeft een laadvermogen van 8 kg en een toerental van 1400. Hij is behoorlijk zuinig in water- en energieverbruik en sommige programma's zijn lekker snel. De machine heeft een display waarop de resterende programmaduur te zien is, een timer waarmee een uitgestelde eindtijd ingesteld kan worden. De machine heeft geen programma voor wol. Hij heeft wel een inzet voor vloeibaar wasmiddel.