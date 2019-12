Powerwash 2.0, Allwater en HydroActive (wasmachine-innovaties IFA 2015)

Nieuws|Bijzondere waterstralen kunnen je wasmachine milieuvriendelijker maken en/of je was schoner. Op de IFA, de elektronicabeurs in Berlijn, zagen we onder meer de Powerwash2 van Miele en HydroActive van Panasonic.

Miele Powerwash 2.0

De W1-wasmachines van Miele hebben Powerwash 2.0. Die spuit water van bovenaf in de trommel. Straks krijgen alle modellen met Powerwash de nieuwe Powerwash 2.0.

Het principe is spin&spray; waardoor de machine niet meer water gebruikt dan nodig is. Door het water in de machine te sprayen wordt het wasgoed heel snel nat en hoeft er niet van onder een laag water in te staan. Er is dus minder water te verwarmen en dat scheelt weer energie. Hiermee kunnen ze energielabel A+++ -40% halen zonder de wastijd te verlengen. Het ecoprogramma duurt alsnog 2.59 uur.

Milieuvriendelijk: Allwater

Allwater is een systeem van Miele dat heel beperkt zal worden uitgezet. Hiermee kun je je wasmachine naast het aansluiten op de normale watertoevoer ook aansluiten op een warmwaterzonneboiler of op een regenwatertoevoer.

Panasonic 3D Hydroactive+ jets

Panasonic heeft machines met 3D HydroActive+ jets. Hiermee wordt water van de voorkant van de trommel naar de achterkant gespoten om ervoor te zorgen dat wasmiddel goed door de machine verspreid wordt. Zo zou je was beter schoon worden.

Een compleet overzicht van alle bijzondere modellen en functies bij verschillende merken wasmachines zullen we binnenkort plaatsen in een woordenboek bij dit dossier.

Lees ook: