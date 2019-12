Bediening met telefoon of tablet (wasmachine-innovaties IFA 2015)

Nieuws|Vorig jaar zagen we op de elektronicabeurs IFA de eerste stappen van fabrikanten van huishoudelijke apparaten naar bediening en/of informatie via je smartphone of tablet. In 2015 zet die trend door.

Siemens Home Connect

Vanaf januari zit in de iQ800 wasmachines van Siemens 'Home Connect'. Met Home Connect geeft de machine door aan je telefoon of tablet wanneer de was klaar is. Daarnaast kun je via de app de machine starten en het juiste programma selecteren. Je doet dit niet direct door het programma te kiezen, maar door aan te geven wat voor soort was je er in doet: jeans, trui en t-shirt, wit of bont, erg bevuild of licht bevuild.

Ook is de machine voorzien van het programma Easy start. Je kunt dit instellen als je zonnecollectoren hebt. De machine start dan op het moment dat er veel zon is. Het is gekoppeld aan de weersvoorspelling (van KNMI) en hoeveel zon de collectoren vangen.

De Home Connect app is er niet alleen voor de wasmachine maar ook voor de droger, koelkast, oven, vaatwasser en halverwege 2016 ook voor de koffievolautomaat.

Samsung Smart Check

Samsung heeft de Smart Check op sommige wasmachines. Dat zou storingen detecteren voordat ze optreden. Scan de melding met je smartphone en je krijgt meteen de oplossing op je telefoon of tablet.

Miele@mobile app & Edition Conn@ct

Miele wasmachines zijn te bedienen via de Miele@mobile app. In Duitsland komt daarnaast een heel klein aantal machines op de markt met Edition Conn@ct. De machine vertelt je dan bijvoorbeeld dat je wasmiddel of vaatwasmiddel bijna op is en dan kun je kiezen om de bestelling meteen te sturen naar de webshop.

Whirlpool 6th Sense live app & Bauknecht Bliveapp

Whirlpool breidt hun 6th sense programma uit met 6th sense live app die aangeeft hoe je apparaten werken en waarmee je op afstand de boel kunt bedienen. Bij collega Bauknecht heet het de Bliveapp. Ook hier kun je - zoals bij Siemens - aangeven wat je gaat wassen en de machine kiest dan zelf het benodigde programma, benodigde hoeveelheid water en energie. Wasmachine en droger kunnen hiermee ook communiceren. De wasdroger adviseert een programma op basis van wat er op dat moment in de wasmachine voor programma gedraaid heeft. De app is ook geschikt voor de bediening van vaatwasser en koelkast.

