Dubbele trommels (wasmachine-innovaties IFA 2015)

Nieuws|Op de IFA, de elektronica beurs in Berlijn, werden nieuwe wasmachines geïntroduceerd. Opvallend waren de machines met een dubbele trommel van Haier en LG.

Twee wassen tegelijk

Je kunt met deze machines van Haier en LG, 2 verschillende wassen tegelijk draaien, bijvoorbeeld een bonte was en een was met delicaat wasgoed. Je kunt natuurlijk ook 2 wasmachines kopen, maar die kun je dan niet boven op elkaar plaatsen, dus het is wel ruimtebesparender.

Haier duo

De Haier Duo machine (€1250)

heeft een trommel van 4 en een van 8 kilo die boven elkaar geplaatst zijn;

kan met een app bestuurd worden;

heeft een A+++ -30% energieklasse.

Met een enkele aansluiting op water kun je uit de voeten.

LG Twin Wash

De LG Twin Wash (vanaf €1400) heeft een capaciteit van 12 kilo (FH4G1BCS2) en 3,5 kilo (FH8G1MINI). De LG Twin Wash trommel is een liggende trommel die in een lade onder de gewone wasmachine ligt.

