Bosch active oxygen & Siemens SensoFresh (wasmachine-innovaties IFA 2015)

Nieuws|Nieuwe wasmachinefuncties - zoals de Active Oxygen van Bosch en de SensoFresh van Siemens - beloven milieuvriendelijker en/of schoner te wassen. We bekeken deze functies op de elektronicabeurs IFA in Berlijn.

Active Oxygen Bosch

De serie 8 wasmachines van Bosch zijn vanaf maart 2016 voorzien van een Active Oxygen functie. Door het gebruik van Active Oxygen kun je op lagere temperaturen wassen en wordt de was toch hygiënisch schoon. Het werkt door een interne generator die met elektriciteit een soort onweer genereert, wat ozon (O3) maakt en dat wordt omgezet in O2 en in de machine gepompt. Dit zou goed zijn goed voor het milieu, de portemonnee en het wasgoed.

Bosch claimt dat bacteriën met deze functie voor 99,99% gedood worden, zonder dat je heet wast. Vetluis wordt er niet mee weggehaald, want dat komt vooral door een teveel aan wasmiddel. Als je de Active Oxygen functie kiest bij je wasprogramma wordt zuurstof op 2 momenten toegevoegd; aan het begin na het voorspoelen en vlak voor de laatste spoelbeurt. Hierdoor duurt het wassen wel een half uur langer.

Senso Fresh Siemens

Siemens heeft een soortgelijk iets, maar bij Siemens is het een programma (niet een functie) en heet het SensoFresh. Hiermee kun je stomerijkleding schoonmaken zonder water. In andere merken machines kun je stomerijkleding alleen een beetje opfrissen met een stoomprogramma.

Je kunt met SensoFresh kiezen voor normaal of intensief. Dit duurt 30 minuten of 45 minuten. Doordat het koud is, kun je de kleding na afloop van het programma meteen aantrekken.

Eco Bubble Samsung

Bovenstaande technologieën van Bosch en Siemens doen denken aan de EcoBubble™ Technologie van Samsung. Hierbij wordt wasmiddel met zuurstofrijk water gemixt. Dat zou het wasmiddel actiever maken waardoor het dieper doordringt in de kleding. Bovendien maakt de EcoBubble™ Technologie het schuim aan voordat de wascyclus begint. We testten een van de modellen van Samsung, maar de resultaten bleken wel afhankelijk van de belading.

Lees over de andere wasmachine-innovaties die we waarnamen op de IFA 2015:

Bekijk ook de testresultaten van wasmachines.

Een compleet overzicht van alle bijzondere modellen en functies bij verschillende merken wasmachines zullen we binnenkort plaatsen in een woordenboek bij dit dossier.