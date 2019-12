Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG L6FBAUTO is geschikt voor 9 kg wasgoed en centrifugeert met 1400 toeren. De machine heeft een enorme variatie aan programma's voor specifiek wasgoed, welke op afstand zijn te bedienen via de My AEG Care-app. Met AutoDose wordt het wasmiddel automatisch gedoseerd.