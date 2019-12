Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG L6FBN94GP maakt deel uit van de 6000 serie. Dit is de goedkoopste serie van AEG. De machine is geschikt voor 9 kg wasgoed, het maximale centrifugetoerental is 1400. Deze wasmachine heeft o.a. een programma voor apparaatreiniging en anti-allergie.