De AEG L9FEN96BC uit de 9000-serie is geschikt voor 9 kilo was en centrifugeert met 1600 toeren. De machine beschikt over ProSteam voor minder strijkwerk, Okomix dat wasmiddel en -verzachter vooraf mengt, en ProSense dat de was weegt. Met MyWash verwerkt de machine 5 kg was in minder dan een uur. Deze wasmachine kan via de app My AEG Care worden verbonden met de wasdroger T9DEN98BC.