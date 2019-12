Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asko W2086C.W is een van de goedkopere wasmachines van dit merk. Wat opvalt is dat de wasmachine een 'steel seal' deur heeft en geen klassiek rubberen deurmanchet. Volgens de fabrikant minder kwetsbaar want het rubber gaat soms kapot. Daarbij kan er in een rubberen manchet vuil ophopen en bij deze deur niet. Dat het laden en legen makkelijker gaat met deze deur hebben we niet kunnen bevestigen in onze test. Verder heeft de wasmachine een RVS trommel en kuip.