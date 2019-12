Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko WTV 7812 BS is geschikt voor 7 kg wasgoed. Er is een programma speciaal voor het verwijderen van vlekken: stainexpert. Je kunt kiezen uit 2 vlekkengroepen. Verder is er o.a. een hygiene programma waarbij gebruik wordt gemaakt van stoom en een programma voor trommelreiniging. Het wolprogramma heeft het wool apparal care label.