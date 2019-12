Beko WTV8744XW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko WTV8744 XW is een van de duurdere wasmachines van dit merk. Hij is geschikt voor 8 kg wasgoed. Opvallende programma's zijn het stoomprogramma. Verder prijst Beko de DuoSpray®-technologie in deze wasmachine waarbij dubbele spuitmonden gebruikt worden. Deze functie zou het wasgoed nat maken met veel minder water en energie besparen, maar bij de geteste programma's is deze machine niet erg zuinig.