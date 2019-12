Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko WTV9712XSW is geschikt voor 9 kg wasgoed. Hij heeft een toerental van 1400 en centrifugeklasse B. De machine heeft o.a. programma's voor sportwas, donkere was, hygiene en trommelreiniging. Het wolprogramma van deze machine is goedgekeurd door "the woolmark company" voor in de wasmachine wasbare producten.