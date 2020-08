Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch WAN28075NL is geschikt voor 7 kilo wasgoed dat hij op 1400 toeren centrifugeert. Vergeten wasgoed kan eenvoudig worden toegevoegd tijdens het programma. Active Water weegt de belading van de machine en stelt het water- en energieverbruik daarop in. SpeedPerfect verkort het wasprogramma zonder dat het resultaat hieronder zou lijden. De Siemens WM14N075NL is technisch gelijk aan deze Bosch uit de 4-serie.