Deze Bosch WAXH2E90NL heeft een trommelinhoud van 10 kg. Hij centrifugeert met 1600 toeren per minuut. Met automatische wasmiddeldosering IDos, die de hoeveelheid wasmiddel en water aan de hoeveelheid wasgoed aanpast. Bediening op afstand kan via de Home Connect app. 17 wasprogramma's plus een 'AntiStain' vlekkenfunctie die vlekken kan detecteren en behandelen. Deze machine heeft een wit/chroom deur en is verder identiek aan de WAXH2E70NL die een zwart/chroom deur heeft.