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LGF4J5VN4W

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  9 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  -

Testresultaat

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Testoordeel
Schoonwassen
Uitspoelen
Centrifugeren
Snelheid
Geluid
Gebruiksgemak
Duurzaamheid
Energiegebruik
Waterverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

In de LG F4J5VN4W kan 9 kg wasgoed. Daarmee is hij geschikt voor een huishouden van 5 personen of meer. Het centrifugetoerental is 1400. De machine heeft een goed energielabel, maar het gemeten geluid is vrij hoog. De machine is uitgerust een vrij uitgebreide range programma’s, o.a. voor hygiëne en donkere was. Er is geen ecoprogramma en geen programma voor wol- of handwas. Als je de SmartThinQ app op je smartphone installeert kun je programma’s downloaden en krijg je informatie over het reinigen van de machine en tips wanneer er problemen zijn met de machine.

Samenvatting

Vulgewicht
9 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
-
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app