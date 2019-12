Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG F4J7VY2WD is een wasmachine uit de Twinwash serie. De machine bestaat uit een grote wasmachine, geschikt voor 9 kg, en een kleine wasmachine geschikt voor maximaal 2 kg licht bevuilde of delicaat textiel wasgoed. De machine kan met behulp van de SmartThinQapp en wifi op afstand bediend worden. Bij wasmachineproblemen kan er via Smart Diagnosis informatie naar LG verzonden worden, waarmee zij kunnen vaststellen wat het probleem is. De F4J7VY2WD en F4J7VY1WD zijn gelijk aan elkaar, de F4J7VY2WD heeft een zilveren ring rond de deur.