Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze LG F4WV708S0E heeft een vulgewicht van 8 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. De machine beschikt over Turbowash waarin de was binnen 39 minuten klaar is, stoomfunctie, en AI DD dat zowel gewicht als fabricaat van de stof detecteert. Deze LG is via een app op afstand bedienbaar. De LG F4W708S2E is een technisch gelijke machine met een chromen rand rond de deur, de F4WV708S0E heeft een wit plastic rand.