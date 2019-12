Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De FH17KG heeft, zoals de naam aangeeft, capaciteit voor wel 17 kg was. Geschikt dus voor wie echt grote hoeveelheden was heeft. De wasmachine heeft o.a. stoomprogramma's voor betere wasprestaties bij een laag energieverbruik. Hij is te bedienen via de SmartThinQ app.