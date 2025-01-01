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LGFH4G1BCS2 (Main)

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  12 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  -

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De LG FH4G1BCS2 is een flinke wasmachine geschikt voor maximaal 12 kg was. Hij kan via de SmartThinQapp bediend worden en is o.a. voorzien van stoomprogramma's voor een betere reiniging en minder energieverbruik en minder kreuk. De machine is onderdeel van Twinwash, deze wasmachine kan gecombineerd worden met een mini wasmachine (FH8G1mini). In deze wasmachine kun je maximaal 2 kg licht bevuilde of delicaat textiel wassen. Hij kan niet als zelfstandige machine worden gebruikt. Deze machine wordt momenteel getest, binnenkort kun je meer informatie vinden bij de eerste indrukken.

Samenvatting

Vulgewicht
12 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
-
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app