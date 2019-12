Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In de LG FH4G1JCS2 kan 10 kg wasgoed. Dat maakt hem geschikt voor grote gezinnen. Het centrifugetoerental is 1400 en daarmee behaalt hij centrifugeklasse A. De machine kan op afstand bediend worden via een app. Via deze app kun je o.a. de wascyclus bijhouden, het energieverbruik inzien en informatie krijgen wanneer de wasmachine problemen heeft. Ook geeft de app aan wanneer de trommel gereinigd moet worden. De wasmachine heeft o.a. een stoom- en anti-allergie programma. Er is geen ecoprogramma.