Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WCE 770 is voorzien van Twindos. Daarmee wordt een wasmiddel voor witte en bonte was van Miele automatisch gedoseerd. Via Capdos kun je daarvoor beschikbare capsules van Miele doseren voor reiniging en onderhoud. Met Mobile control kun je de wasmachine bedienen via wifi en de Miele@mobile app. De Miele WCE 670 en 770, WCJ 670 WPS, WEE 675 WPS, WWE 660 en WWE 860 WPS zijn grotendeels gelijk. De modellen verschillen iets qua uiterlijk. De WCE 770, WEE 675 en WCJ 670 WPS hebben een schuingeplaatst bedieningspaneel waardoor je de tekst gemakkelijker kunt lezen als je voor de machine staat. De WCE 770 en WEE 675 zijn voorzien van verlichting in de trommel en de WWE 860 heeft een hotfill aansluiting. De modellen met WPS hebben het waterproofsysteem (WPS), de modellen zonder WPS hebben het watercontrol systeem (WCS). WPS is de meest uitgebreide.