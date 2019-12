Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WCI 670 XL heeft een capaciteit van 9 kg. Hij is voorzien van TwinDos (automatische dosering van een Miele wasmiddel voor witte en bonte was) en CapDosing (doseren met speciale Miele capsules met keuze uit 5 speciale wasmiddelen, drie wasverzachters, inpregneermiddel en een booster). Te bedienen via wifi en de Miele@mobile app. De wasmachine heeft veel technisch gelijke modellen met kleine verschillen in met name display en waterbeveiliging en zónder automatische wasmiddeldosering. Grote variatie aan programma's zoals voor zijde, jeans, outdoor, overhemden of wol. Maar ook een breed scala aan opties, zoals extra snel, extra stil, extra zacht, extra water, inweken.