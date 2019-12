Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WDD 025 is geschikt voor 8 kg wasgoed en heeft een centrifugetoerental van 1400. Hij is geschikt voor een huishouden van 5 of meer personen. Je kunt bij deze machine wascapsules van Miele gebruiken. Er zijn 3 soorten: textielonderhoudsmiddelen, additieven zoals wasmiddelversterkers en wasmiddelen. Er zijn extra programma's voor outdoor en geïmpregneerde kleding en een extra snel express programma. Ook heeft dit model een voorstrijk-functie, waardoor wasgoed minder kreukelig uit de machine komt, volgens Miele.