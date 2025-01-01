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MieleWDD 025

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  8 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  -

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WDD 025 is geschikt voor 8 kg wasgoed en heeft een centrifugetoerental van 1400. Hij is geschikt voor een huishouden van 5 of meer personen. Je kunt bij deze machine wascapsules van Miele gebruiken. Er zijn 3 soorten: textielonderhoudsmiddelen, additieven zoals wasmiddelversterkers en wasmiddelen. Er zijn extra programma's voor outdoor en geïmpregneerde kleding en een extra snel express programma. Ook heeft dit model een voorstrijk-functie, waardoor wasgoed minder kreukelig uit de machine komt, volgens Miele.

Samenvatting

Vulgewicht
8 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
-
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app