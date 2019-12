Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WEI 335 XL WPS is geschikt voor maximaal 9 kg wasgoed en kan draaien op 1600 toeren. Met PowerWash technologie waarbij het sop op het wasgoed wordt gesproeid. Zuiniger volgens Miele. Met CapDosing (doseren met speciale Miele capsules met keuze uit 5 speciale wasmiddelen, drie wasverzachters, inpregneermiddel en een booster). Grote variatie aan programma's zoals voor zeer kleine wasjes, zijde, jeans, outdoor, overhemden of wol. Maar ook een breed scala aan opties, zoals extra snel, extra stil, extra zacht, extra water of met vlekkenadvies. De wasmachine heeft een aantal technisch gelijke modellen, ze verschillen iets in bedieningspaneel, design van de deur en waterbeveiliging.