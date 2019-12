Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WEI 775 XL WPS heeft een capaciteit van 9 kg en een centrifugetoerental van 1600. De machine is voorzien van TwinDos (automatische dosering van een Miele wasmiddel voor witte en bonte was) en capsuledosering (er zijn capsules voor textielonderhoud, additieven en wasmiddelen) en kan bediend worden via wifi en de Miele@mobile app.