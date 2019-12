Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WEJ 135 WPS heeft een trommelinhoud van 8 kg en is daarmee geschikt voor huishoudens van 5 personen of meer. Met een toertal van 1600 en een veelvoud aan wasprogramma's en opties, zoals sportkleding, zijde, jeans. Met CapDosing (doseren met speciale Miele capsules met keuze uit 5 speciale wasmiddelen, drie wasverzachters, inpregneermiddel en een booster). Te bedienen via wifi en de Miele@mobile app.