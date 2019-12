Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele WCG 120 XL, WWG 120 XL WPS, WCI 770 XL WPS, WWI 660 XL en WCI 670 XL lijken erg op elkaar. De modellen verschillen wat qua uiterlijk. De WCG 120 XL heeft een recht bedieningspaneel. Bij de WWG 120 XP WPS een WWI 660 XL is deze licht gekanteld en bij de WCI 770 XL WPS en WCI 670 schuin gekanteld. Hierdoor kun je de tekst beter lezen als je ervoor staat. De modellen met WPS in de naam hebben het waterproofsysteem (WPS). De modellen zonder WPS hebben het watercontrol systeem (WCS). Het WPS systeem is de meest uitgebreide. De modellen WCI 770 XL WPS, WWI 660 XL en WCI 670 XL zijn voorzien van Twindos (automatische dosering van een wasmiddel voor kleur en witte was van Miele) en het geluidsniveau wijkt iets af.