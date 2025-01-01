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SamsungWW1DN642RPA/EN

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  10 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  -

Testresultaat

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Duurzaamheid
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WW1DN642RPA/EN heeft een grote capaciteit van 10 kg en is daarmee geschikt voor een huishouden van 5 personen of meer. Het centrifugetoerental is 1400. De machine heeft o.a. programma’s voor machinereiniging, super speed en super eco. Dit model is voorzien van Ecobubble technologie, het mengt water en wasmiddel met lucht, waardoor het als schuim in de trommel wordt geblazen. Dit wordt volgens Samsung sneller opgenomen door het wasgoed, waardoor je ook op lage temperaturen schoon wast. Verder is de machine via een app te bedienen en heeft hij een AddWash deur. Je kunt daarmee nog wasgoed toevoegen als het wasprogramma al gestart is.

Samenvatting

Vulgewicht
10 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
-
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app