Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WW80M642OBW/EN maakt deel uit van de QuickDrive serie. De achterkant van de 'Q-drum' trommel beweegt onafhankelijk van de rest van de trommel, waardoor de kleding meer beweegt. Volgens Samsung wast de wasmachine daarmee sneller en zuiniger. Via de SmartThings app kun je de wasmachine bedienen, krijg je advies over wasprogramma's en bij defecten informatie over mogelijke oplossingen. Verder is de machine voorzien van Addwash, een klep waarmee je als het programma al draait nog wasgoed kunt toevoegen. De Samsung WW80M642OPW, WW8BM642OBW en WW80M642OBW zijn grotendeels gelijk aan elkaar. De twee laatste modellen hebben geen AddWash.