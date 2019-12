Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WW80M76NN2M is geschikt voor 8 kg was en centrifugeert met 1600 toeren. Met QuickDrive waardoor de was sneller klaar zou zijn en EcoBubble waarmee de was ook op lage temperaturen schoon zou worden. De Auto Optimal Wash doseert automatisch het wasmiddel. Met AddWash deur, koolborstelloze motor en Smart Control app.