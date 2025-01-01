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SamsungWW80T554DTW/S3

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Vulgewicht:  8 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  Energieklasse B

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De AddWash Samsung WW80T554DTW/S3 heeft een trommelcapaciteit van 8 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. Deze machine heeft EcoBubble-technologie waardoor ook op lagere temperaturen kan worden gewassen en daarnaast heeft hij SteamWash voor hygienisch stomen. De SmartThings-app onthoudt instellingen en adviseert wasprogramma's. De wasmiddellade is zelfreinigend. Vergeten kledingstukken voeg je aan een draaiende was toe via de AddWash-deur. Technisch gelijke machines zijn WW80T554AAW/S2 (zwarte deur, wit paneel), WW80T554ATT/S2 (witte deur, zilver paneel) en WW80T554AAT (zwarte deur, zilveren paneel).

Samenvatting

Vulgewicht
8 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
Energieklasse B
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app