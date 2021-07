Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AddWash Samsung WW80T554DTW/S3 heeft een trommelcapaciteit van 8 kilo en centrifugeert met 1400 toeren. Deze machine heeft EcoBubble-technologie waardoor ook op lagere temperaturen kan worden gewassen en daarnaast heeft hij SteamWash voor hygienisch stomen. De SmartThings-app onthoudt instellingen en adviseert wasprogramma's. De wasmiddellade is zelfreinigend. Vergeten kledingstukken voeg je aan een draaiende was toe via de AddWash-deur. Technisch gelijke machines zijn WW80T554AAW/S2 (zwarte deur, wit paneel), WW80T554ATT/S2 (witte deur, zilver paneel) en WW80T554AAT (zwarte deur, zilveren paneel).