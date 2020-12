Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Samsung WW90K5400WW/EN is geschikt voor 9 kg wasgoed en centrifugeert met 1400 toeren. Met een AddWash klepje in de deur om naderhand nog vergeten wasgoed toe te voegen. De BubbleSoak Technology zou ervoor zorgen dat de was ook op lage temperaturen schoon wordt. Met een koolborstelloze motor en te bedienen via de Smart Control app. De Samsung WW90K5400UW/EN is een technisch gelijke wasmachine met een zwarte deur in plaats van wit.