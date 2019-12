Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WW90M760NOA/EN heeft een capaciteit van 9 kg. De machine behoort tot de Quickdrive serie. De achterkant van de 'Q-drum' trommel beweegt onafhankelijk van de rest van de trommel, waardoor de kleding meer beweegt. Volgens Samsung wast de wasmachine daarmee sneller en zuiniger. Met behulp van de SmartThings app en wifi kun je de wasmachine bedienen, krijg je advies over wasprogramma's en bij defecten informatie over mogelijke oplossingen. De WW90M760NOA/EN en WW9BM760NOM/EN zijn gelijk aan elkaar, de eerste heeft een grijs bedieningspaneel, bij de tweede is deze zwart.