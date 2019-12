Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WW9BM76NN2M/EN is met trommel voor 9 kg geschikt voor huishouden met 5 personen of meer. Met een toerental van 1600 en een koolborstelloze motor. De machine is te bedienen via een app en heeft de mogelijkheid om het wasmiddel automatisch te doseren. En met AddWash in de deur om later wasgoed toe te voegen. Met een veelvoud aan programma's en opties, zoals stoom, dons en wol.