Siemens WM14N005NL

De Siemens WM14N005 NL is geschikt voor 7 kilo wasgoed dat hij op 1400 toeren centrifugeert. Vergeten wasgoed kan worden toegevoegd tijdens het programma. iSensoric weegt de belading van de machine en stelt het water- en energieverbruik daarop in. VarioSpeed verkort het wasprogramma zonder dat het resultaat hieronder zou lijden. De Bosch WAN28075NL is technisch gelijk aan deze Siemens uit de iQ300 serie, net als de Siemens WM14N075NL. Deze machines hebben alleen een ander soort waterbeveiliging.