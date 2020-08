Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Siemens WM14N275NL is onderdeel van de iQ300 serie en is geschikt voor 8 kg wasgoed, die hij met 1400 toeren centrifugeert. De machine beschikt over VarioSpeed waarmee je tot 65% sneller zou kunnen wassen, en een doseringshulp voor vloeibaar wasmiddel. Vergeten was voeg je gemakkelijk toe met de bijvulfunctie en de machine geeft een melding wanneer de trommel moet worden gereinigd.