De Siemens WM14T320NL is een wasmachine uit serie iQ500. Deze machine is technisch gelijk aan de Siemens WM14T322NL en Bosch WAT28421NL. De Bosch en Siemens modellen verschillen in uiterlijk en programmanamen. De Siemens WM14T320NL heeft aquasecure, de WM14T322NL een meervoudige waterbeveiliging.