Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WM14T790NL maakt deel uit van de iQ500 serie. Hij is onder andere voorzien van Sensofresh, een programma dat geurtjes verwijderd met behulp van ozon. Deze Siemens is technisch gelijk aan de Siemens WM14T780NL. Ook is hij gelijk aan de Bosch WAT28791NL, alleen het design en een aantal programma's verschilt.