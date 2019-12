Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WM14U940EU maakt deel uit van de Avantgarde lijn, de meest luxe lijn van Siemens. Via Home Connect kan de machine via een app op afstand bediend worden. Als je kiest voor flexstart start de machine zodra een eigen installatie voldoende energie levert of zodra het stroomtarief gunstig is. De SensoFresh functie op deze machine zorgt volgens Siemens voor extra hygiëne, door middel van actieve zuurstof .