Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WM14UT70NL uit de iQ500 serie is geschikt voor 9 kg wasgoed, en centrifugeert met 1400 toeren. De machine heeft een speciaal programma voor sport- en outdoorkleding. WaterPerfectPlus past water- en energieverbruik aan aan de hoeveelheid was. Vergeten was kan gemakkelijk worden toegevoegd met de bijvulfunctie. Verder zou je tot 65% sneller wassen met varioSpeed.