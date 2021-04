Siemens WM6HXK70NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De WM6HXK70NL uit de iQ700 serie van Siemens heeft een trommelinhoud van 9 kilo en centrifugeert met 1600 toren. De machine beschikt over intelligentDosing dat het wasmiddel automatisch doseert. U kunt deze Siemens op afstand met uw stem bedienen via Home Connect in de Alexa-app. Programma's kunnen worden verkort door speedPack XL. De Siemens WM6HXK75NL is een technisch gelijke machine met Aquasecure in plaats van Aquastop.