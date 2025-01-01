icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

WhirlpoolFFB 8468 BSEV NL

Prijs niet beschikbaar

  • Vulgewicht:  8 kg
  • Toerental:  1400 toeren
  • Energieklasse:  Energieklasse C

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Schoonwassen
Uitspoelen
Centrifugeren
Snelheid
Geluid
Gebruiksgemak
Duurzaamheid
Energiegebruik
Waterverbruik

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

Lees meer
GIF_Wasmachines_lab_PDP

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool FFB 8468 BSEV NL heeft een trommelinhoud van 8k g en centrifugeert met 1400 toeren. De machine beschikt over zogenoemde 6th Sense technologie, die de belading meet en het water- en energieverbruik en de duur van het programma daarop aanpast. Deze Whirlpool heeft het Colour 15 programma, waarmee op 15 graden eenzelfde resultaat zou worden behaald als met een 40 graden was. Met FreshCare+ blijft de was frisser door toevoeging van stoom aan het einde van het wasprogramma. De Whirlpool FFBBE 8468 WBV F is technisch gelijk aan deze machine, maar heeft een zwarte deur, het display in NL en Fr, en geen Aquastop.

Samenvatting

Vulgewicht
8 kg
Toerental
1400 toeren
Energieklasse
Energieklasse C
Automatische wasmiddeldosering
Voor- of Bovenlader
Voorlader
Bediening via app