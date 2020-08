Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool FFB 8468 BSEV NL heeft een trommelinhoud van 8k g en centrifugeert met 1400 toeren. De machine beschikt over 6th Sense technologie, die de belading meet en het water- en energieverbruik en de duur van het programma daarop aanpast. Deze Whirlpool heeft het Colour 15 programma, waarmee op 15 graden eenzelfde resultaat zou worden behaald als met een 40 graden was. Met FreshCare+ blijft de was frisser door toevoeging van stoom aan het einde van het wasprogramma.