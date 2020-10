Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool FFBBE 8468 WBV F heeft een trommelinhoud van 8k g en centrifugeert met 1400 toeren. De machine beschikt over 6th Sense technologie, die de belading meet en het water- en energieverbruik en de duur van het programma daarop aanpast. Deze machine is technisch gelijk aan de FFB 8468 BSEV NL, die een zwart/zilveren deur heeft en het display in het Nederlands. De BSEV heeft Aquastop, waar de WBV dit niet heeft.