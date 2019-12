Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool FRR12451 heeft een flinke capaciteit, er kan 12 kg was in. De wasmachine kan op afstand bediend worden via een extern apparataat (zoals een smartphone) en wifi. Verder is deze machine voorzien van een automatisch doseringssysteem en programma's voor allerlei verschillende soorten wasgoed.